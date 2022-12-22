HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı, PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırıldı.

Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatıldı.

Milletvekilliği düşürüldü

Bugün o süreçte sona gelindi

Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

42 ret oyu çıktı

Genel Kurulda 372 oy kullanılırken, 330 kabul ve 42 ret oyu verildi. Oylamanın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı protesto etmek için bugünkü Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi. Ardından HDP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.