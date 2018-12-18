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  3. 18 Aralık 2018 11:36

HDP'li vekil ve belediye başkanlarına operasyon

İstanbul ve Iğdır’da yapılan ev baskınlarında eski HDP milletvekili ve belediye başkanları gözaltına alındı.

HDP'li vekil ve belediye başkanlarına operasyon
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Iğdır merkezli yapılan ev baskınlarında aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediye Eş başkanı Şaziye Önder ve Tuzluca Belediye Eş başkanı Mehmet Gültekin'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

İstanbul'da yapılan ev baskınında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Kıznaz Türkeli gözaltına alınırken, Iğdır'da yapılan ev baskınlarında ise, görevinden uzaklaştırılan Iğdır Belediye Eş başkanı Şaziye Önder, Tuzluca Belediye Eş başkanı Mehmet Gültekin, HDP eski İl Eş başkanı Oya Malgaz ile vatandaşlardan, Vedat Yılmaz,  Kadir Özsular, Adem Kartal, Zübeyde Kaynar, Ayşe Bağış gözaltına alındı. 

 
 

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