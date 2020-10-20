HDP'li vekilden evlat nöbetindeki ailelere hakaret skandalı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. HDP'li Tosun, iddiaya göre burada oturma eyleminde olan evlatları dağa kaçırılan ailelere hakaret etti. Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.