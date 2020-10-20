  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ekim 2020 12:55

HDP'li vekilden evlat nöbetindeki ailelere hakaret skandalı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li vekilden evlat nöbetindeki ailelere hakaret skandalı!
A+ A-

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. HDP'li Tosun, iddiaya göre burada oturma eyleminde olan evlatları dağa kaçırılan ailelere hakaret etti. Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

DHA

hdp , remziye tosun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM