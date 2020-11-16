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  3. 16 Kasım 2020 17:26

HDP'li vekilin testi pozitif çıkınca bütçe görüşmelerine ara verildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca görüşmelere ara verildi.

HDP'li vekilin testi pozitif çıkınca bütçe görüşmelerine ara verildi!
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Gaydalı, bunun üzerine salondan çıkarken, toplantıya da ara verildi. Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı. Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından görüşmelere devam edilecek.

 
HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptomu olmamasına rağmen tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.

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