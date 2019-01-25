HDP'nin açlık grevindeki milletvekiline tahliye

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

HDP’li Milletvekili Leyla Güven’in Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Güven ve avukatlarının katılmadığı duruşmada mahkeme, Güven’in yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Güven’in tahliye kararının ardından HDP’li yöneticiler, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevine geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cezaevine giren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, bir süre içeride kaldı. Tahliye kararından yaklaşık 4 saat sonra cezaevinden çıkan Güven, ambulansla evine götürüldü. Güven’in 79 gündür sürdürdüğü açlık grevine evinde devam edeceği belirtildi.





Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Leyla Güven tahliye oldu, cezaevinden çıktı ancak açlık grevi devam ediyor kendi kararıyla. Şimdi çıktı eve gidiyor, biz de yanına ziyarete gidiyoruz. Kendisi açlık grevinin devam edeceğini söyledi” dedi.

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

1964 yılında Konya Cihanbeyli'de doğdu. Annesinin adı Cevriye, babasının adı Hacı'dır. Siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı ve Viranşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde Almanca bilen Güven, 2 çocuk annesidir.