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HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.

Raportöre 15 gün süre verildi.

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Etiketler aym anayasa mahkemesi hdp hdp'nin kapatılması raportör
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