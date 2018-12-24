HDP'nin kapatılması için flaş hamle

Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması için yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulacağını açıkladı...
Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması için yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulacağını açıkladı.
Vatan Partisi’nden yapılan açıklamada, “Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem HDP'nin Kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, 25 Aralık Salı günü(yarın) saat 11'de başvuruda bulunacaktır. Başvurunun ardından basın açıklaması yapılacaktır” ifadeleriyle başvuru duyurusu yapıldı.