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  3. 24 Aralık 2018 23:03

HDP'nin kapatılması için flaş hamle

Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracaklarını açıkladı.

HDP'nin kapatılması için flaş hamle
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Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması için yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulacağını açıkladı...

Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması için yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulacağını açıkladı.

Vatan Partisi’nden yapılan açıklamada, “Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem HDP'nin Kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, 25 Aralık Salı günü(yarın) saat 11'de başvuruda bulunacaktır. Başvurunun ardından basın açıklaması yapılacaktır” ifadeleriyle başvuru duyurusu yapıldı.

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