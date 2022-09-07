Hediye Alırken Gözden Kaçırılan 5 Önemli Nokta

Sevdiklerimize hediye alırken her zaman onlar için en iyisini ve en özelini seçmek isteriz. Bu sebeple özel günlerde ekstra bir çaba sarf ederiz. Ancak bazen farkında olmadan bazı noktaları atlayabiliriz. Bu da karşımızdaki kişiyi tam anlamıyla ifade edecek hediyeden bizi uzaklaştırır.

Bu sebeple hediye alırken pek çok kişinin gözden kaçırdığı noktaları ele almak istedik. İşte, hediye alırken çoğumuzun gözden kaçırdığı 5 nokta:

Kendi beğenilerimizi ön planda tutmak, Hediyeyi alacağımız kişinin ilgi alanlarına odaklanmamak, Hediyenin işlevinden ziyade yalnızca görünümüne odaklanmak, Hediyenin manevi yönünden ziyada maddi değerine odaklanmak, Son olarak ise absürtlük ile sıra dışılığı birbirine karıştırmak.

Bu hatalar silsilesi ne yazık ki bir araya geldiğinde büyük bir hüsranın yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu hatalardan en az ikisini yapmak bile karşımızdaki kişide; onu hiç tanımadığımızı ve yalnızca hediyeyi almak için aldığımız izlenimi oluşturabilir.

Muhiku, farklı kategorilerden oluşan hediye alternatifleriyle ve kullanıcı dostu arayüzü ile sevdiklerimize uygun hediyeleri seçmemize yardımcı oluyor. Hediyeyi kimin için ve ne için aldığımızı filtre etmemize yardımcı oluyor. Böylece daha hediyeyi bakmaya başladığımız andan itibaren sevdiklerimiz için doğru seçimler yapmamız konusunda bize yön gösteriyor.

Örneğin, en çok yapılan hatalar arasında ilk sırada kendi beğenilerimizi ön planda tuttuğumuza değinmiştik. Burada hediyeyi kime alacağımızın yanı sıra o kişinin ilgi alanlarına göre seçenekleri filtre etmemize imkan veriyor. Böylece daha ürünler arasında kaybolmadan bizi en doğru seçeneklere yönlendiriyor.

Sunduğu bu kolaylıkla aslında ikinci maddede yer alan hatayı yapma ihtimalimizi de neredeyse sıfıra indiriyor diyebiliriz. Böylece tek taşla iki kuş vurmuş oluyoruz.

Muhiku’da yer alan hediyelerin diğer bir özelliği ise yalnızca tasarım olarak dikkat çekmemeleri. Şık bir tasarıma sahip olmalarının yanı sıra her biri hayata dokunan kullanışlı hediyelikler. Böylece şık bir tasarıma sahip ürün seçerken onun işlevselliğini de atlamamış oluyoruz. Bu yönüyle bizi en çok gözden kaçan üçüncü hayatı yapmaktan da alıkoyuyor diyebiliriz.

Muhiku’nun hediyelerinin dikkat çeken diğer bir özelliği ise manevi yönden oldukça kıymetli ve alışılmışın dışında ürünler olmaları. Yani bu hediyeler bir taraflarıyla sıra dışılığa dokunurken diğer taraflarıyla da oldukça anlamlılar.

Eğer siz de hediye alırken hata payını en aza düşürmek ve sevdiklerinizi tam anlamıyla yansıtıacak hediyeler almak istiyorsanız Muhiku’yu ziyaret edebilirsiniz.

Her Branştan Öğretmene Verilebilecek Hediye Fikirleri

Öğretmenlik, kendi içinde farklı dallara ayrılan mesleklerden bir tanesidir. Bu sebeple özel günlerde öğretmene hediye almak kişileri branşlar doğrultusunda seçim yapmaya zorlayabilir. Ancak her branşa uygun hediyelerin bulunduğunu unutmamak lazım.

Muhiku’nun öğretmene hediye seçeneklerinin içinde branşlara özel hazırlanan alternatiflerin yanı sıra tüm branşlara uygun hediyeler de bulunmaktadır. Bu da gerek öğrencilerin, gerek velilerin, gerek ise öğretmen yakınını mutlu etmek isteyenlerin seçim yapmasını kolaylaştırmaktadır.

Her branşa hitap eden hediyeler içinde en çok dikkat çeken ve tercih edilen hediyeler ise setler. Bu setler farklı ürünlerin bir arada kullanılması sonucu hazırlanıyor. Böylece öğretmenlere tek bir kutuyla birden fazla mutluluk yaşatmayı mümkün kılıyor.

Özellikle aynı tip hediyeleri almaktan sıkılanlar için oldukça eğlenceli ve şık alternatifler olduklarını söyleyebiliriz. Peki, Muhiku’nun öğretmenlere özel hazırladıkları bu setler içinde ne tür hediyeler bulunuyor? Gelin hep birlikte bu setlerin içinde yer alan hediyelere bakalım.

Öğretmenlere özel hazırlanan setler içinde;

Öğretmenlerin yoğun ders programlarını planlayabilecekleri ve takip edebilecekleri ajandalar,

Bir öğretmenin olmazsa olmazları arasında yer alan kalemler,

Ders aralarında hem dinlenebilecekleri hem de onlara enerji verecek çaylar ve kahveler,

En lezzetli içecekleri keyifle yudumlayabilecekleri öğretmen tasarımlı şık kupalar ve aklınıza gelebilecek pek çok ürün bulunuyor.

Bu hediyelerin dışında setlerde; hoş kokulu mumlar, rahatlatıcı tütsüler, kuru çiçek buketleri, lezzetli çikolatalar, şık fincan takımları, el yapımı ürünler ve daha birçok hediyelik bulunmaktadır.

Siz de öğretmeninize ve öğretmen yakınlarınıza branşına uygun ya da mesleki temalı hediyeler vermek için Muhiku’nun öğretmene hediye sayfasını inceleyebilirsiniz. Hayata dokunan, kullanışlı ve şık hediyelerle onlara mutluluk verici bir sürpriz yapabilirsiniz.

Özel Günler için Konsept Hediyeler Muhiku’da!

Son yılların en popüler hediyeleri arasında yer alan konsept ürünler popülerliğini korumaya devam ediyor. Belli bir güne ya da tarza özel hazırlanan bu hediyeler sevdiklerimize şaşırtıcı ve mutluluk verici bir sürpriz hazırlamamıza olanak sağlıyor.

Muhiku da konsept hediyeleriyle sektörün ilklerinden. 2018’den bu yana yenilikçi bir anlayışla hizmet eden bu firma belki de konsept hediyelerin sektörde tanınmasını sağlayan öncü bir firma diyebiliriz.

Muhiku’nun konsept hediyeleri arasında yılın en özel zamanları için hazırlanan birçok ürün bulunuyor. Muhiku; doğum günü, yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Hemşireler Günü, Öğretmenler Günü, Avukatlar Günü, Tıp Bayramı gibi kişilere ve mesleklere özel kutlanan zamanlarda yenilikçi fikirlerle tasarladığı konsept hediyeleri beğenimize sunuyor.

Bu çeşitlilik kişiye ve güne özel seçim yapmamızı ise büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Böylece hediye almak uzun ve zahmetli bir süreç olmaktan çıkıyor. Aksine çok daha eğlenceli ve keyifli bir süreç haline geliyor.

Siz de özel günlerde alışılmışın aksine konsept fikirlerle sevdiklerinizi şaşırtmak ve onlara içten bir tebessüm armağan etmek için Muhiku ile yenilikçi hediyeleri keşfedebilirsiniz.