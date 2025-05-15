Heimlich manevrası anaokulunda bir miniği hayatını kurtardı

Adana'da ana sınıfında yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir miniğin hayatını heimlich manevrası yapan öğretmeni kurtardı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Preveze Anadolu Lisesi'ne bağlı ana sınıfında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Küçük bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi boğulmaktan kurtardı.

O anlar sınıfta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğretmen Eroğlu'nun sakin ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı görülüyor. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA