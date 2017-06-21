Helikopterli destekli uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın merkez ilçelerinde hava destekli Özel Hareket ekiplerinin de katıldığı geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın takip ettiği operasyonda özellikle Roman vatandaşların oturduğu mahalleler giriş ve çıkışlara kapatılarak, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapılmaya başlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı operasyonu düzenledi. Polis helikopterlerinin havadan destek verdiği ve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda önceden tespit edilen ev ve işyerlerine baskınlar düzenlendi. Evlerin kapılarını koçbaşı ile kıran ekipler, tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. 4 narkotik köpeği ve yaklaşık bin polis görev yaptığı operasyonda özellikle Roman vatandaşların oturduğu mahalleler giriş ve çıkışları çevik Kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, bölgede kuş uçurtulmuyor.

Operasyonu Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu yakından takip ediyor.