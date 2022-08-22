Hem dolar, hem Euro hem de altın uçtu!

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başlarken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesiyle alevlenen piyasalarda korkutan yükseliş sürüyor.

Faiz indirimi kararının ardından dolar psikolojik sınır olan 18 lira seviyesini aştı ve 18.13 TL seviyesine ulaştı. Euro/TL gün içerisinde 18.48'e kadar yükselirken gram altın da 1.032 TL'yi gördü.



İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,12 TL'den başlayan Dolar 18.13 TL'den,

18,20 TL'den başlayan Euro 18,18 TL'den,

21,48 TL'den başlayan Sterlin ise 21,44 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 18,11 lira, avronun satış fiyatı ise 18,22 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.743 dolardan başlayan Ons altın 1.742 dolardan,

1.015 TL'den başlayan Gram altın 1.015 TL'den,

1.632 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.632 TL'den,

6.714 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.714 TL'den,

Güne 11,08 TL'den başlayan Gümüş ise 11,08 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.442 dolardan başlayan Bitcoin 21.301 Dolar'dan,

1.601 dolardan başlayan Ethereum ise 1.578 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Yeni haftaya 100 doların altında 95,48 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,16 dolardan işlem görüyor.