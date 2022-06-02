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  3. Hem Irak'ın kuzeyi, hem Suriye... PKK'ya çifte darbe!

Hem Irak'ın kuzeyi, hem Suriye... PKK'ya çifte darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Irak'ın kuzeyinde ise 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildiPKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildiGüncel

 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist
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