Hem Irak'ın kuzeyi, hem Suriye... PKK'ya çifte darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Irak'ın kuzeyinde ise 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
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