Hem Meteoroloji, hem AFAD uyardı! Yağış fena vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç) ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini uyarısında bulundu.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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