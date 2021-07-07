Hemşireden cami hoparlöründen aşıya davet

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi’nde aşı çalışması yaparken, bir hemşire, cami hoparlöründen aşıya davet etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri, koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi’ne gitti. Aşı ekibinde yer alan Hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayan vatandaşların aşılanması için cami hoparlöründen anons yaptı.

Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, “Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz” dedi.