Hemşireye dayak cezasız kaldı

DHA’nın haberine göre baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı’yı (26) döven Erkan K. (34) ve kardeşi Aykut K. (24), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sırmalı’nın çenesine beş dikiş atıldığı ve tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 15:30 sıralarında, Fatih Mahallesi’ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K.’yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.’ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı’ya “Benden uzaklaşır mısın?” dedi. Sırmalı’nın ”Tedavinizi ben yapıyorum” diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı’ya saldırdı. Sırmalı, iki kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken olay yerine polis çağrıldı.

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesine beş dikiş atılan Sırmalı, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan Erkan K. ve Aykut K. ise polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı.