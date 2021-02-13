Hendek kara gömüldü! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi

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Hendek’in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
DHA
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