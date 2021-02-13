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  3. 13 Şubat 2021 15:43

Hendek kara gömüldü! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

Hendek kara gömüldü! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
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Hendek’in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.



DHA

elektrik , kar yağışı , meteoroloji , hendek
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