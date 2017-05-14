Henüz 4 yaşında... Ensesindeki kolu ameliyatla alındı

Şanlıurfa’da 4’ü ikiz olmak üzere 5 çocuklu inşaat işçisi İbrahim ve ev kadın Meryem E. çiftinin 4 yıl önce Hülya adını verdikleri bir kızları oldu. Omzunda 3’üncü bir kol bulunan bebek, herkesi şaşkına çevirdi. Aile, Şanlıurfa’daki doktorların yönlendirmesiyle minik çocuğu, Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Cenk Özkan’a getirdi.

Küçük çocuğu muayene eden Prof. Dr. Cenk Özkan, belirli aralıklarla tıbbi takibini sürdürdü. Omuzdan çıkan 3’üncü kolun Hülya E.’nin sağlığını tehdit etmeye başlamasının ardından ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 3 ay önce minik kız, ameliyatla omzundaki fazla koldan kurtuldu.

’ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR’

Sağlığına kavuşan küçük çocukla ilgili konuşan Prof. Dr. Cenk Özkan, şunları anlattı:



"Hülya bize 3 kolu olması şikayetiyle getirildi. Literatüre baktığımızda bu çok çok nadir görülen bir şey. Bu normalde ikiz bebeklerden birisinin gelişiminin durması sonucu diğer kardeşinde diğer organın kalmış olmasından oluyor. ’Fetus içerisinde fetus’ olarak adlandırılıyor tıp dilinde. Bu şekilde hastanın sırtı, karnı farklı yerlerinde çok çok nadiren görülebiliyor. Hülya’nın da ikiz kardeşleri var kendisinden büyük. Yani ailede aslında sürekli olarak ikiz doğum var. Hülya da ikiz olarak olacakmış ama tek dünyaya gelmiş. Sırtında bu şekilde bir kol çıkıntısı olduğunu fark etmişler. Kol çıkıntısı omur iliklere de bağlantılı olduğu için 4 yaşına kadar kimse bir şekilde müdahale etmek istememiş ve olay buraya kadar gelmiş. Biz bu fazla kolun çocuğa yük olmak dışında bir faydası olmadığından oradan uzaklaştırdık. Normal kendi kolundan biraz daha küçük ama bariz bir şekilde içerisinde fonksiyonu bulunmayan parmakları ve eli de olan o kolu cerrahi bir operasyonla çıkarttık. Biraz güç bir operasyon oldu ama başardık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi şimdi. Koşuyor, keyfi yerinde, herhangi bir problemimiz de olmadı. Bu çok çok nadir görülen olaylardan biri. ÿHülya’ya benzer, tıp literatüründe sırt bölgesinde çok fazla hasta yok, dünya üzerinde bile sayılı vaka bildirimleri mevcut."

’HERKES ŞAŞIRDI’

Minik Hülya’yı ameliyat sonrası rutin sağlık kontrolüne getiren dedesi 60 yaşındaki Mehmet E. ise, "Hülya’nın 3 kolu vardı, biri sırtından çıktı. Biz de şaşırdık, herkes şaşırdı, ’Bu nasıl oldu?’ diye. Allah’ın işi işte. Hastaneye götürdük, ameliyat etmediler. Korkuyorlardı. Adana’ya getirdik. Ameliyat oldu, sağlık durumu çok güzel, çok memnunuz Allah’a çok şükür" dedi.