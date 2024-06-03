Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı

Sultangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan 17 yaşındaki genç kız, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı.

Mide bulandıran olay, 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki dairede yaşayan arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K. (17), komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan İ.G. (33) kızının evde olmadığını ama Z.K.'yi eve davet ederek beklemesini söyledi. İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNE ŞÜPHELENEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Annenin şüphesi üzerine Z.K. hastaneye götürüldü. Hastanede Z.K.'nin pedagog eşliğinde durumu anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G.'nin dairesi tahliye edildi.