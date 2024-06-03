  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı

Güncelleme:

Sultangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan 17 yaşındaki genç kız, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı.

Mide bulandıran olay, 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki dairede yaşayan arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K. (17), komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan İ.G. (33) kızının evde olmadığını ama Z.K.'yi eve davet ederek beklemesini söyledi. İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNE ŞÜPHELENEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Annenin şüphesi üzerine Z.K. hastaneye götürüldü. Hastanede Z.K.'nin pedagog eşliğinde durumu anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G.'nin dairesi tahliye edildi.

Etiketler iğrenç genç kız cinsel istismar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Arrizo 8 Phev Türkiye'ye geliyor Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Arrizo 8 Phev Türkiye'ye geliyor Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar TRT canlı yayınında yayın kazası: Memeler fora TRT canlı yayınında yayın kazası: Memeler fora Almanya AB üyesi olmayan ülkelerden 400 bin işçi alacak Almanya AB üyesi olmayan ülkelerden 400 bin işçi alacak Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' ENAG, Mayıs 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Mayıs 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyon sonrası Haziran 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Haziran 2024 kira zam oranı belli oldu Vatandaştan Sinan Oğan’a tepki: ''Niye gittin yamandın o zaman ?'' Vatandaştan Sinan Oğan’a tepki: ''Niye gittin yamandın o zaman ?'' Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeline yapımcı tacizi Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeline yapımcı tacizi