Her yerde aranıyor: Bir şehir ablukada!

Kayseri'de miras nedeniyle çıkan tartışmada 2 kuzeniyle birlikte dayısını öldüren 41 yaşındaki Mehmet Y., 13 gündür aranıyor.

Kayseri'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda 41 yaşındaki Mehmet Y., miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Y. ile dayıları Serdar Y.'ı silahla vurarak öldürdü. 13 gündür aranan Y. için özel ekip kurulurken kent ablukaya alındı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Y., kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Y. ile miras nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Y. da dahil oldu. Mehmet Y., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Y.'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serdar Y. ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Y. ise olay yerinden kaçtı. Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan iki kardeş ve dayıları, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

YILMAZ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan Mehmet Y., 13 gündür her yerde aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.'ın yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, yüz yüze yapılan görüşmelerle Y.'ın izini sürüyor. Y.'ın kentten ayrılma ihtimali karşı hava yolu, demir yolu ve kent giriş-çıkış noktalarında kimlik çalışmaları yapılıyor.