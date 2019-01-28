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  3. 28 Ocak 2019 23:21

Her yerde aranıyordu... Bakın nerede bulundu

Bolu'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdağan'ın cesedi bulundu.

Her yerde aranıyordu... Bakın nerede bulundu
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Bolu’da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu merkeze bağlı Bahçeköyünde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğanın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğanın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

acı haber , ceset , bolu
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