Her yerde aranıyordu... Cesedi bulundu !

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün derede otomobili bulunan büfeci Turgut Aydın'ın (57) denizde cesedi bulundu. Turgut Aydın'ın kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.



Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, fabrikadan emekli Turgut Aydın, önceki gün akşam saatlerinde işyerini kapatıp otomobille ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Turgut Aydın'ın 81 DB 320 plakalı otomobili, dün sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters dönmüş olarak bulundu. Yol üstündeki elektrik direğine çarpan otomobilin dereye uçtuğu saptandı. Araçta yapılan aramarda ise Aydın'a ulaşılamadı.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri derede arama çalışmalarını sürdürürken, bugün Çuhallı mevkiinde denizde ceset bulundu.