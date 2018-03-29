Her yerde aranıyordu ! Önemli gelişme

İtalya'dan turist olarak Turkiye'ye gelen 33 yaşındaki Alessandro Firoi, 13 Mart'ta İstanbul'da kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu İstanbul Sarayburnu açıklarında denizden çıkarılan bir cesedin Siori'ye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İtalya'da muhasebecilik yaptığı öğrenilen Alessandro Firoi, 13 Mart Günü turist olarak İstanbul'a geldi.

Önce Sefaköy'de bir otele yerleşen Firoi daha sonra Şişli'de bir otele geçti. Bir süre sonra oğluna ulaşamayan babası Eligio Firoi Beyoğlu’ndaki İtalyan Konsolosluğu'na bilgi verdi. İtalyan Konsolosluğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapması üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Firoi’nin Şişli’de kaldığı otelde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu Firoi’nın cüzdanı, pasaportu ve cep telefonu bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, İtalyan turistin Şişli'de bir avm'ye gittiğini ardından yürüyerek Beyoğlu'na gittiğini belirledi.

İtalya'da gelerek polisle görüşen baba Eligio Firoi oğlunun depresyon nedeniyle İtalya’da bir hafta hastanede tedavi gördüğünü ve İstanbul’a gelirken kendisine haber vermediğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerini çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, Sarayburnu açıklarında denizden bir ceset çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, kafasına darbe aldığı belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler Alessandro Firoi'ye ait olabileceği değerlendirerek cesedi babaya gösterdi. Babanın oğluna benzediğini belirtmesi üzerine DNA örnekleri alınarak eşleştirme yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.