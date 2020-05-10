Her zevke uygun tv ünitesi ile evinizde dilediğiniz tarzda ortam yaratın

Rafları, dolapları ve televizyonu kolay bir şekilde yerleştirebileceğiniz geniş bölmeleri ile dikkat çeken TV ünitesi modelleri dekorasyonunuzu da şık bir şekilde tamamlıyor. Farklı materyaller ile üretilen ürünler arasında kalite-fiyat dengesini en iyi şekilde kurabilecek modeller bulunuyor.

Dekoratif TV Ünitesi Modelleri



Dekorasyon stilinize uygun üniteleri bulabileceğiniz özel koleksiyonlarda mekanlarınıza uyum sağlayabilecek olan türde modeli seçerek dekorasyon stilinizi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Televizyonunuzu güvenilir şekilde yerleştirebileceğiniz ünitelere DVD oynatıcı, uydu ve dekoratif eşyalarınızı da yerleştirebilirsiniz.

Genel olarak siyah, beyaz ve kahverengi tonlarından tasarlanan ve farklı renklerdeki aksesuarlar ile birleştirilen özel tasarımlar, farklı zevklere hitap edebiliyor. Renkli tasarımlar arasında sarı, mavi, yeşil, kırmızı ve pembenin pastel tonları tercih edilerek ortaya farklı stiller çıkarılıyor. Televizyonları, isterseniz ünitelerinizin üzerine yerleştirebilir, isterseniz de ünitelerin TV bölmesini kullanarak duvara da monte edebilirsiniz. TV ünitesinin çekmece bölümlerine kumandalarınızı, dergilerinizi, CD ve DVD’lerinizi de koyabilirsiniz. Eğer ilgi duyuyorsanız oyun konsollarını ve oyun CD’lerinizi de yerleştirerek dilediğiniz zaman eşyalarınıza ulaşabilmenin konforunu yaşayabilirsiniz.

TV Ünitesi Nasıl Seçilmelidir?

Salonlar ve oturma odalarında sıklıkla tercih edilen televizyon ünitesi modelleri, yerleştirilecekleri alanların genişliğine göre belirleniyor. Alanınız geniş ise TV ve TV aparatlarının tamamını aynı üniteye yerleştirebileceğiniz raflı dolaplı ve çekmeceli modelleri kullanabilirsiniz. Eğer alanınızın dar olduğunu düşünüyorsanız duvara monte edebileceğiniz tablo ünite modellerini ya da televizyonunuzun boyutlarına yakın olan bir sehpa modelini seçebilirsiniz.

TV ünitesi modelleri dekoratif olmaları sebebiyle de çok fazla ilgi görüyor. Mekanların dekoratif açıdan bütünlüğünü sağlayabilmek için oturma odası takımları, koltuk takımları ve köşe takımları ile eşsiz bir uyum içerisinde durabilecek seçimler yapmanız gerekiyor. Koltuk takımlarınızın mobilya ve kumaş rengi, kullanılan materyal türü ve diğer detaylarına göre seçim yaparak sizler de mekanlarınızda dekoratif bir bütünlük yaratabilirsiniz.

TV Ünitesi Renk Seçenekleri

Üniteler arasında tek renkli olarak tasarlanan seçenekler olabildiği gibi aynı zamanda iki ya da üç renkten oluşan tasarımlar da bulunabiliyor. Raflı tasarımların bölmeleri, kitaplık olarak da kullanılabildiği için küçük olan evlerde işlevsel kullanım imkanını sizlere sunuyor. Geniş ve uzun olan raflar, dekoratif objelerin dizilebileceği özel alanları sizlere sunduğundan dolayı mekanınızın dizaynına büyük bir katkı sağlıyor. Çekmeceli ünite modelleri ise ortada bırakmak istemediğiniz eşyalarınızı düzenleyebilmenize imkan veriyor.

Ahşaptan tasarlanan modeller gibi alçıpandan üretilen modeller de son derece gösterişli ve kullanışlı ürünler arasında bulunuyor. Nişlerle süslenen alçıpan televizyon ünitesi modelleri, değer verdiğiniz aksesuarlarınızı da yerleştirebileceğiniz özel modellerden oluyor.

Televizyon ünitelerinin çekmecelerinin ve dolap kulplarının gizli olmasına ya da eğer gizlenmemişse tasarım bütünlüğünü sağlayabilecek olan renk ve stillerde olmalarına özen gösteriliyor. Kaliteli malzemelerden üretilen ünite aksesuarlarının da aynı şekilde estetik olması büyük bir önem taşıyor. Dolap kapaklarının ve çekmecelerinin kolay açılabilir olması ise eşyalarınızı kullanacağınız zaman daha hızlı hareket edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca zigon sehpaları da koyabileceğiniz ünite modelleri, iki ayrı eşyayı bir arada bulundurabilmesi ile işlevsel bir kullanım imkanını sizlere sunuyor.

Konsept tasarım özelliği sunan TV ünitesi modelleri farklı amaçlara hitap ederken, aynı zamanda yaşam alanlarınıza da özel bir tarz katıyor. Televizyon ve beraberinde kullanmayı düşündüğünüz elektronik cihazlarınızı bir arada tutabilecek özelliklere sahip olan bu mobilyalara biblolar, süs bitkileri, kitaplar ve farklı objeler yerleştirerek daha da zengin bir hale getirebilirsiniz.