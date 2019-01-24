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  3. 24 Ocak 2019 14:17

Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tophane'den tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırmak için yaptırılan panoramik asansör, büyük ilgi görüyor. Asansörü kullanarak Yat Limanı'na inmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor
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Panoramik asansörde manzara kuyruğu Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Tarihi Kaleiçi'nin surları boyunca uzanan, Tophane'nin batı bölümünden Yat Limanı'na inişi sağlayan 16 kişi kapasiteli panoramik asansör, bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kulesiyle 37 metre yükseklikteki asansörle Tophane'den Kaleiçi'ne iniş, 20 saniye sürüyor.

Gün boyu özellikle kente gelen yabancı turistlerin ilgiyle kullandığı asansör önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Hem iniş hem çıkışta oluşan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar uzun yaya yolunu tercih ediyor. Kimileri de az ilerideki merdivenleri kullanarak Yat Limanı'na iniyor.

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