  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Eylül 2018 17:31

Herkes tedirgin oldu... 3 gün önce fark ettiler !

Bingöl'ün merkez Sancak beldesinde topraktan çıkan dumanlar herkesi tedirgin etti.

Herkes tedirgin oldu... 3 gün önce fark ettiler !
A+ A-

Bingöl'ün merkez Sancak beldesinde topraktan çıkan  dumanlar, çevredekileri tedirgin ediyor.

Bingöl Sancak  beldesine bağlı Sütgölü köyünde 3 gün önce yaklaşık 5 dönümlük alanda henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle  söndürüldü. Buna rağmen söz konusu alanda çıkan dumanlar çevredekileri tedirgin  etti.

Sürekli dumanların çıktığı alandaki toprak yüzeyinde kırmızı renkte ve  yaklaşık 10 santim kalınlığında kül oluştuğu gözlendi.

Sütgölü Muhtarı Ahmet Adkovayçin, gazetecilere yaptığı açıklamada,  alanda 3 gün önce yangın çıktığını, söz konusu yangının itfaiye ekiplerince  söndürüldüğünü ancak hala topraktan dumanlar yükseldiğini söyledi.

Yetkililerin durumu incelemesini isteyen Adkovayçin, "Bölgede yanma  işlemi devam ederek yayıldı. Bingöl ve Sancak belediyeleri ile İl Özel İdaresine  bağlı ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen toprak yangını sönmedi, devam  etti.  3 gündür yangın devam ediyor. Yanan topraktan kıvılcımlar çıkıyor,  kıpkırmızı oluyor. Bizim köylüler olarak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu.

Adkovayçin, dumanların çıktığı alanın yakınında yıllar önce kömür  ocağı olduğunu ve kapandığını anımsattı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çimenta da evinin yangın bölgesine yakın  olmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. Geceleri korkudan rahat  uyuyamadığını anlatan Çimenta, "Duman çıkan alan geceleri kıpkırmızı oluyor.  Korkular içerisinde yatıyoruz." dedi.

Köyde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Tütüncü ise daha önce böyle bir  olayla karşılaşmadığını ifade etti.

Yarım asırdan fazla Sütgölü köyünde yaşadığını belirten Süleyman Tarkoci ise, “Ben 70 yaşındayım ve ilk defa böyle bir duruma şahit oluyorum. Burası eskiden bataklıktı şimdi ise kurumuş. Yangın, birkaç gün önce başladı ve ilk olarak 2 metrekarelik bir alan yanıyordu. Yangın, birkaç kuru merayı yaktı. Allah göstermesin gece olsaydı birçok mal zarar görebilirdi. Sorunun çözülmesini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. 

"TAPRAĞA KARIŞAN BİTKİ KÖKLERİ YANIYOR"

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr.  Üyesi Vedat Avcı, sahada inceleme yaptığını aktararak bölgenin bataklık olduğunu,  toprağa karışan bitki köklerinin yandığını ifade etti. Avcı, şunları kaydetti:

"Bu saha mera alanı olarak kullanılıyor ve su içeriği fazla. Suyun da  etkisiyle yavaş bir kayma görülmekte. Bu sahada bitki artıklarının toprağa  karışması toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü hava  ile temas edince yanıyor. Yanan toprağın üst bölümünü oluşturan bitki  kalıntıları. İlk bulgular bu yönde, bölgenin daha ayrıntılı olarak araştırılması  gerekiyor."

AA & İHA

duman , tedirgin , toprak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM