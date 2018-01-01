Herkes uzaya kebap gönderen Türk'ü konuşuyor

Zürih'teki Ayverdi adlı restoran uzaya ilk kebabı gönderdiğini iddia etti. Restoranı kuran 3 kardeşten biri olan Ali Ayverdi yerel basına yaptığı açıklamada "Balonla Weiningen'den uzaya kebap gönderdik" dedi.

'SONUNDA BAŞARDIK'

3. denemelerinde başarılı olduklarını belirten Ayverdi "Sonunda başardık ve kebap 37.795 metre yüksekliğe erişti" diye konuştu. Uzaya çıkan ilk kebap rekorunun kayıt altına alınması için Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yetkililerle iletişime geçtiklerini söyleyen Ayverdi "Çok araştırma yaptık ve bizimkinin staratosfere ulaşan ilk döner kebap olduğunu düşünüyoruz" dedi.

7 SAAT SONRA BİR AĞACIN TEPESİNDE BULUNDU

Kebabın uzaya ulaşmasının ardından ekip, Dünya'ya geri düşen kebabı ve üzerindeki ekipmanlarını 7 saat boyunca aradı.

Murti Ayverdi "Kebap bir ağacın tepesindeydi" dedi.

Ayverdi restoranı 2018 için daha fazla 'kebap rekoru' kırma amacında olduklarının da haberini verdi.