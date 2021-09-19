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HES uygulamasına yeni özellik: Tek tuşla görülebilecek

HES uygulamasına yeni özellik: Tek tuşla görülebilecek

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıkları da görüntülenebilecek.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasına, Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Riskli veya risksiz durumu tek tuşla görüntülenebilecek

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

Etiketler HES uygulama korona
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