Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

ADA HALKI PET ŞİŞELERLE SU TAŞIDI

Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Heybeliada’daki ormanlık alanda saat 13.15’te çıkan yangına, İBBİ İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan koordineli bir şekilde müdahale etti.

Kuvvetli Poyraz nedeniyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf edildi. İBB İtfaiyesi; Adalar, Kartal, Maltepe, Fatih müfrezeleri ile 40 personel 12 araçla yangına karadan müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ise alevlere 3 helikopter 1 uçakla havadan, 6 arazöz ile karadan müdahalesini sürdürdü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucunda bölgedeki yangın 14.55’te kontrol altına alındı.

Talep eden vatandaşlar, 4 botla adadan tahliye ediliyor. Emniyet ve İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebi nedeniyle soruşturma başlattı. Adalar seferi yapan Şehir Hatları vapurları da güvenlik nedeniyle Heybeliada’ya uğramıyor.

YANGIN 3 NOKTADA ÇIKTI, 3 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yangının 3 farklı yerde başladığını, hızlı müdahale ile 2 bölgedeki alevlerin kontrol altına alındığını belirterek, “Zannediyorum kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak ve soğutma çalışmalarına geçilecek. Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için müdahalemiz devam ediyor. Mevcut duruma göre bir risk görünmüyor” dedi.

İBB’nin 4 ayrı adada müfrezesinin bulunduğunu belirten remzi Albayrak, yangına 3 dakikada karadan müdahaleye başladıklarını söyledi. Büyük yangınlarda ana karadan ve havadan gelecek desteğin de çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, “Heybeliada’daki yangına karadan ve havadan zamanında müdahale edilmiştir. Kartal ve Maltepe sahilinde destek itfaiye ekiplerimiz de hazırda bekletiliyor. Ahtapot dediğimiz uzun mesafelerde dakikada 6 ton su pompalayan aracımızı da Heybeliada’ya getirdik” diye konuştu.



BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, rüzgar ve lodosun etkisiyle yangının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, çalışmalara gönüllü kuruluşlar ve halkın da destek verdiğini söyledi.



Heybeliada'da orman ile yerleşim yerlerinin nerdeyse iç içe olduğunu, o yüzden her zaman risk bulunduğunu aktaran Gül, "Eğer süre çok uzarsa yerleşim yerlerini tehdit etme riski var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürülebileceğimizi düşünüyoruz, dar alanda kalarak söndürmeye çalışacağız" diye konuştu.

Yangının Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında olduğunu ama şu aşamada müzeye sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Gül, yangın nedeniyle yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığını, feribot seferlerinde de bir aksama yaşanmadığını kaydetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

YANGIN BÖLGESİNDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Nene Hatun gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada'da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti.

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız.

Heybeliada’da yangına Kartal, Maltepe, Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahalede bulunuyor, 2 helikopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde. Takviye ekipler hızla yangın bölgesine sevk ediliyor.''

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da ''Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birliğimizden bir yangın söndürme aracı ile personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndan da bir çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracı yangın bölgesine intikal ettirilmektedir'' denildi.

İKİ İTFAİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.