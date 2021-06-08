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Heyecanlandıran anlar: Keşfedilen gaz enerjiye böyle dönüştü

Heyecanlandıran anlar: Keşfedilen gaz enerjiye böyle dönüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Amasra-1 kuyusundan elde edilen gazın enerjiye dönüştüğü anları paylaştı.

Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.

Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Etiketler bakan dönmez gaz doğalgaz enerji
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