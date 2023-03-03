Hfta sonu için kar ve yağmur alarmı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hafta sonu boyunca kar ve yağmur etkili olacak... İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Mart ayı başında bazı bölgelerde sağanak şiddetini arttırdı. Henüz istenilen seviye de olmamasına rağmen yağışların ne kadar süreceği ile ilgili tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yayınladığı hava tahmin raporu ile duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre haftanın son iş gününde bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

KAR VE SAĞANAK UYARISI

Yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne Hariç) yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgar beklenmektedir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir. Bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.