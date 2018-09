Hiçbir ilacın öldüremediği böcek çiftçinin kabusu oldu

Örtü altı ve açık tarımda Türkiye’de söz sahibi olan Antalya’nın Aksu ilçesinde kış aylarında milyonlarca ton domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’ zararlı böcekleri, bu kez domatesin yokluğunda susam tarlalarına dadandı. Susam tarlalarında binlerce ton zarar olduğu öğrenildi. Hiçbir ilacın öldüremediği ‘tuta absoluta’ çiftçiyi kara kara düşündürüyor.



2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ bu kez susam tarlalarını mesken tuttu. Özellikle kış aylarında binlerce dönüm örtü altı tarım alanlarının içerisinde bulunan milyonlarca ton Akdeniz’in incisi domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’, domatesin yokluğunda susam tarlalarına saldırdı. İlçede yüzlerce dönüm alanda ekili bulunan susamlarda, tuta böcekleri nedeniyle verim düştü. Susam ağaçlarının tepeleri tutalar tarafından mesken edilerek, üst meyveler tutalar tarafından tüketildi. Çiftçiler ise dönümden normal şartlarda 120 kilo susam aldıklarını ifade ederlerken bu yıl tuta nedeniyle dönümden alınan susamın 50 kilogramın altına kadar düşeceğini ifade etti.







Domates sezonu öncesi tuta korkusu sardı

Diğer taraftan çiftçilerin her türlü mücadelesine rağmen bir türlü yok edilemeyen ‘tuta absoluta’ böcekleri, bu yıl da domates sezonu öncesi çiftçileri kara kara düşündürüyor. Geçen yıl çiftçileri milyonlarca ton domates zararına uğratan tutaların, bu yıl da domateslerin dikilmeye başlaması ile birlikte yeniden etkili olacağı konuşuluyor. Çiftçiler, daha önce ’tuta’ kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu Tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi.







“Tutalar domatesin yokluğunda susamlara saldırdı”

3 ay önce tuta nedeniyle domateslerini söktüklerini ve milyonlarca ton zarar verdiklerini ifade eden çiftçi Mustafa Güvendiren, "Artık tuta denilen böcekler ile mücadele edemiyoruz. Attığımız ilaçların hiç tesiri yok. Domates bitti şimdi bir dikimimiz daha geldi. Tehlike yine kapıda bekliyor. Tutalar domatesin yokluğunda susamlara saldırdı. Yoncaları bitirdi. Biz çiftçiler olarak artık ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Domatesi tutadan dolayı kaldıramadık bu sefer susamı da kaldıramıyoruz" dedi.







"Tutadan dolayı 50 kilo susam alırsak buna razıyız"

Bir başka çiftçi Ramazan Çölgeçen ise, "Biz her sene susam ekiyoruz. Her yıl ortalama dönümden 120 kilo susam alıyoruz. Bu sene tutadan dolayı 50 kilo susam alırsak buna razıyız. Bir susam ağacında 6 tane meyve var. Bunun altı da üstü de boş. Tuta bitirdi. Tutadan dolayı çiftçilik yapacak halimiz kalmadı. Domates ekiyoruz bitiriyor. Susam ekiyoruz bitiriyor. İlaçların bir etkisi kalmadı. Bir ilaç ismi duyuyoruz gidip hemen alıyoruz ama onun da etkisi yok” ifadelerini kaydetti.



30 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Hasan Güvendiren ise, "Ektiğimiz bütün ürünleri tuta böceği istila ediyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.