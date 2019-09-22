Hilal Nesin hakkında yakalama kararı

Aziz Nesin’in oğlunun eşi tiyatro eğitmeni ve yazar Hilal Nesin hakkında çeşitli dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı ‘terör örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada, daha önceki soruşturma ve davalar nedeniyle üç yıl önce Fransa’ya iltica eden Nesin hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre çeşitli tarihlerde Facebook ve Twitter gbi sosyal medya platforumlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle açılan davanın duruşması 20 Aralık’ta görülecek. 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Nesin’in Afrin operasyonuna yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları dayanak gösterildi.

İddianamede suç olarak gösterilen tweetlerden bazıları şöyle; “Erdoğan CHP’nin savaşı desteklenmesine fena bozuldu “n’oluyor beee savaşın kaymağını bir biz yiyecektik”, “Erdoğan ‘Savaşı durdurun’ diyen aydınlara: ‘Barış istiyorlarmış, ahlaksızlar’ Ona ‘Barış’ ‘Kardeşlik’ demeyin ne derseniz deyin” ve “Camilerde insanların öldürülmesi için dua edenlerin insanları yaşatmak için hipograt yemini etmiş bilim adamlarını anlamaları imkânsız.”

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı paylaşımda AK Parti’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında daha önce de çok sayıda soruşturma ve dava lar açılan Hilal Nesin, Kasım 2016 yılında ülkeyi terk edip Fransa’ya iltica etmek zorunda kalmıştı.