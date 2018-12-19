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  3. 19 Aralık 2018 13:01

Hindistan Dostları Derneği'nin Renkli Gecesi

Hindistan Dostları Derneği (FOA-Friends of India Association) tarafından düzenlenen Hint müzikleri, dans gösterileri, geleneksel Hint mutfağı ve kültürünün sergilendiği 2018 Diwali kutlamaları 8 Aralık’ta Hilton İstanbul Bosphorus Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hindistan Dostları Derneği'nin Renkli Gecesi
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Diwali -Işık Festivali- Hindistan'da kutlanan büyük festivallerden biri olup iyiliğin kötülüğü yenmesini sembolize eder. geceye katılan Şeref konukları arasında Şişli belediye başkanı Hayri İnönü, Hindistan Büyükelçisi Sh. Sanjay Bhattacharya ve eşi, İstanbul konsolos vekili H.E. Sh. Purnojyoti Mukherjee ve Hindistan Dostları Derneği başkanı Dr Koshlendra Pratap bulundular.

Doğunun köklü kültürel miras zenginliklerine sahip iki ülkenin kültürlerini yakınlaştırma amacıyla düzenlenen gecede davetliler Hint mutfağının zengin lezzetlerinin sunulduğu yemeklerden tadıp geleneksel müzik ve dans gösterileri ile bol bol eğlendiler. Geceye damgasını vuran İngiltere'den gelen Bangra grubunun dans gösterileri oldu. Dansçılar Pencab Bölgesi’nin Gidda ve Bangra gibi halk danslarını sergilerken izleyiciler de dans ederek büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Ayrıca Türk dansçılardan oluşan Durga Dans Grubu Bollywood dans şovlarından oluşan performanslarıyla Hint izleyicilerden tam not aldı. Geceye renk katan Hindistan'ın etnik kostümlerinin sergilendiği defile de hayranlıkla izlendi.

Diwali piyango çekilişinde ise şanslı izleyiciler çok sayıda Hindistan'a uçak bileti ve çeşitli hediyeler kazandılar.

Hindistan Dostları Derneği
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