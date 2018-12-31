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  3. 31 Aralık 2018 13:36

Hindistan'da üç adanın ismi değişti

Hindistan'da Bengal Körfezi'ndeki 3 adanın ismi değiştirildi.

Hindistan'da üç adanın ismi değişti
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Hindistan'ın Bengal Körfezi'ndeki Andaman ve Nikobar takımadalarından üç adanın ismi değiştirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Port Blair kentinde yaptığı açıklamada, Ross Adası'nın isminin "Netaji Subhas Chandra Bose Dweep", Neil Adası'nın isminin "Shaheed Dweep" ve Havelock Adası'nın isminin "Swaraj Dweep" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Ülkede siyasetçiler de dahil çok sayıda kişi, adaların neden yeniden adlandırıldığını sorguluyor. Cammu Keşmir bölgesi eski Başbakanı Mehbooba Mufti, "Ülkemizde tarımsal sıkıntı ve artan işsizliğin yaşandığı, yaşlı kadınların hala başlarını sokacak çatısı olmadığı şu dönemde isim değişikliği, dikkatleri gerçek sorunlardan başka yöne çekmek için bir hile gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsim değişikliğinin amacının ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Mufti, "Yoksulluğun veya enflasyonun azaltılmasına yardımcı olacak mı?" diye sordu.

Mufti, bu tür girişimlerin tarihi çarpıtmak için yapıldığını ileri sürdü.

Allahabad şehrinin adının ekimde Prayagraj olarak değiştirilmesinin ardından, Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, kasımda Faizabad kentinin isminin de bundan böyle "Ayodhya" olarak anılacağını belirtmişti.

AA

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