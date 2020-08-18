  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2020 22:52

Hisarcık'ta bir köye koronavirüs karantinası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı.

Hisarcık'ta bir köye koronavirüs karantinası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hisarcık Kaymakamlığı, Hamamköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamamköy Köyünde koronavirüs vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşların vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
karantina , hisarcık , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM