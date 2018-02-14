Hitler'in gizli silahı Türkiye'de ele geçirildi

'Kırmızı cıva'nın Hitler tarafından icat edilen gizli bir silah olduğu ve televizyon tüplerine saklandığı öne sürülüyor. Gazeteci İsmet Berkan'ın yazısına göre ise bilim dünyası varlığını reddetse de 'Kırmızı cıva' çok kuvvetli bir patlayıcı ve Sovyetler Birliği bu maddeyi nötron bombası tetikleyicisi olarak üretti.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir istihbarat çalışması sonucu bazı kişilerin ellerinde bulunan kırmızı cıvayı satmaya çalıştıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bu kişileri belirledikten sonra takibe aldı. Ardından Kars ve Ardahan’daki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerden 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

TIP VE ASKERİ ALANDA DA ADI GEÇİYOR

Bu operasyon, yıllardır sırrını koruyan kırmızı cıvayı yeniden gündeme getirdi. Yıllardır varlığı hakkında bilgiler ve efsaneler dolaşan kırmızı cıvanın tıp ve askeri alanda kullanıldığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Avrupa’da ilk olarak 1995’te Almanya’da ele geçirildiği ve inceleme sonucu içinde dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan Plütonyumu barındırdığı da iddia edildi. Kırmızı cıva ile ilgili ortaya atılan diğer iddialar ise şöyle: İlk olarak Rusya yön ve hedef belirlemesi ve radar sinyali kesicisi olarak kullandı. Patlayıcı yapımında daha az malzeme ile daha fazla etki vermek için de kullanıldı.