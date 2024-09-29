Hizbullah’ta liderlik belirsizliği: Nasrallah’ın yerine kim geçecek?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından, örgütün yeni liderinin kim olacağı merak edilirken, liderlik koltuğu için Haşim Safieddin ve Naim Kasım isimleri öne çıkıyor.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırıları sonucunda Hizbullah'ın 32 yıllık yöneticisi Hasan Nasrallah öldürüldü.

Hizbullah'ı hem mali hem de askeri olarak destekleyen İran, Nasrallah'ın ölümünden sonra 'intikam yemini' etti.

İsrail ve Lübnan savaşı tırmanırken; yas döneminde olan Hizbullah'ın yeni lideri için Haşim Safieddin ve Naim Kasım ismi konuşuluyor.

O DA SİYAH SARIK TAKIYOR

1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı Deyr Kanun En Nahr kasabasında doğan Safieddin, 1982'de kurulduğundan bu yana Hizbullah yapılanmasının bir parçası ve Nasrallah'ın siyasi varisi olarak bilinen tek isim.

Safieddin, din alimleri ve Lübnanlı parlamenterler yetiştiren saygın bir Şii aileden geliyor ve kardeşi Abdullah, Hizbullah'ın İran temsilcisi olarak görev yapıyor. Safieddin'in İran'la yakın bağları var; oğlu Redha, 2020'de ABD saldırısında öldürülen en üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'nin kızıyla evli.

Nasrallah'ın anne tarafından kuzeni olan Safieddin, terör örgütünün siyasi işlerini denetleyen Hizbullah Yürütme Konseyi'nin başında yer alıyor. Safieddin de Nasrallah gibi Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini belirten siyah bir sarık takıyor. Otuz yılı aşkın süredir Hizbullah'a bağlı birçok kuruluşu yönetmekten, yurtiçi ve yurtdışındaki finans ve yatırımlarını denetlemeye kadar pek çok işin başında Safieddin bulunuyor.

GAZZE İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Nasrallah gibi Safieddin de, İsrail'in geçen ekim ayından bu yana 41 binden fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılarını durdurmadığı sürece Hizbullah'ın Gazze cephesine desteğini kesmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

NAİM KASIM KİMDİR?

Popüler adıyla "Şeyh Naim Kasım", Lübnan'daki Hizbullah örgütünün Genel Sekreter Yardımcısı ve Lübnan'daki en etkileyici Şii şahsiyetlerinden biri.

1953 yılında Lübnan'ın Keferkila bölgesinde dünyaya geldi. İslami ilimleri tahsil etmesiyle birlikte üniversite eğitime devam etti. Altı yıl liselerde Kimya öğretmeni olarak çalıştı. Sonra "Müslüman Öğrenciler Birliği"nin kurucuları arasında yer aldı. Naim Kasım, Musa Sadr ile Amel hareketi ve Hizbullah'ın kurulmasında beraber oldu.

1991 yılından beri 5 kere Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçilip siyasi, toplumsal ve kültürel faaliyetlere devam etti.

Yıllardır Hizbullah'ta kamuoyuyla ilişkili önemli bir rol üstlendi ve aynı zamanda grubun Şura Konseyi'nin bir üyesi. 2005 yılında "Hizbullah: İçimizdeki Hikaye" adlı kitabını yayınladı ve bu kitap birçok dile çevrildi.