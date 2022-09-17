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Hızlı tren biletlerine zam!

Hızlı tren biletlerine zam!

Yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Bilet fiyatları ocak ayından bu yana 2 katından fazla arttı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Ankra-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı. Ocak ayında yht biletleri 84 liraya alınabiliyordu. 3 ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.

Etiketler yht hızlı tren yüksek hızlı tren hızlı tren biletleri bilet fiyatları
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