Hızlı tren biletlerine zam!
Yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Bilet fiyatları ocak ayından bu yana 2 katından fazla arttı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Ankra-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı. Ocak ayında yht biletleri 84 liraya alınabiliyordu. 3 ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.
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