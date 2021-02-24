Hızlı trenlerde ''normalleşme'' adımı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında bir dizi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hızlı tren seferleri ve bilet satış günleriyle ilgili adımlar atılacak. Mart ayından itibaren hızlı trenlerde, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınacak. Hızlı trenler, 28 Mayıs 2020 tarihinden bu yana koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle sefer gerçekleştiriyordu.

Bilet satışına ilişkin düzenleme ile koronavirüs salgını öncesinde 15 gün önce satışa sunulan hızlı tren biletleri, olası iptaller ve değişiklikler dikkate alınarak seferden 5 gün önce biletler satışa sunulmaya başlandı. Bu süre, yeniden 15 gün olarak düzenlenecek.