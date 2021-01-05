HKP Erdoğan için de dilekçe verdi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunarak Erdoğan'a yapılan tüm ödemelerin geri alınmasını istedi.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, eski AK Parti milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğuna dair 2001 tarihli mahkeme kararını ortaya çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında henüz başbakan iken Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmak üzere ‘aslı gibidir’ onayı aldırdığı diploma fotokopisini notere götürüp tasdik ettirenin Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın şoförü Hasan Tükenmez olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye Noterler Birliği, diplomanın aslını görmeden tasdik eden noter katibi hakkında soruşturma açtırmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermişti. Hasan Tükenmez, trafik kazası geçirdiği için geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını’ söylemişti.

Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahteliğini kanıtlayan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları TBMM Başkanlığı’na dilekçeyle başvurarak, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi ve Erdoğan’a ödenen bütün ödemelerin geri alınmasını talep etti. HKP, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilebilme koşullarının sağlamadığını belirterek, “Anayasaya uygun yasal bir Cumhurbaşkanı yoktur. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yok hükmündedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sıfatıyla attığı bütün imzalar, çıkardığı bütün kararnameler geçersizdir” dedi.

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkanlığı Makamında bulunan Cumhurbaşkanlarının, Recep Tayyip Erdoğan dışında, bugüne kadar diplomaları tartışma konusu olmamış, diplomalarının sahte olabileceği şüphesi bile akıllara gelmemiş, getirilmemiştir. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğunu kanıtlar bir diploması Kamuoyu ile paylaşılamamış, paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır.”