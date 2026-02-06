HKP lideri Ankut ''Cumhurbaşkanına hakaret''ten gözaltında

  1. Anasayfa
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Ankut’un evinden alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu. 

HKP'nin sosyal medya hesabından, Nurullah Efe'nin gözaltı görüntüleri paylaşıldı. Nurullah Efe, gözaltı öncesi paylaşılan o videoda, "Tayyip, eğer bizi zindanına atarsa, orada onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın" ifadelerini kullandı.

HKP'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma zinciri devam ediyor. Genel başkanımız Nurullah Efe serbest bırakılsın!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan genel başkanımız Nurullah Efe, parti avukatlarımızla birlikte biraz önce savcıya ifade vermiştir. Genel başkanımız Nurullah Efe, 12 Şubat 2025 tarihinde X platformu üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda özetçe, Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, askerlik şubesine sahte diploma verdiğini, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasının mümkün olmadığını, iktidara geldiğimizde tekrar askere alınacağını ve 'er' olarak askerlik yaptırılacağını, yemekhanede patates soğan soydurularak, ömründe ilke defa vatana millete hayırlı olma fırsatı elde edebileceğini ifade etmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın konusu bunlardan ibarettir. 

Ankara'da bir soruşturma daha! Adliye polisi, genel başkanımız Nurullah Efe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında açılan bir başka soruşturma dosyası olduğu, bu nedenle hakkında ikinci bir yakalama kararı bulunduğu ve savcıdan talimat bekledikleri, talimat gelmeden serbest bırakılamayacağı bilgisini avukatlarımıza iletmiştir. Soruşturmalar, baskılar, tutuklamalar genel başkanımızı ve bizleri yıldıramaz."

 

 

