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HKP lideri Efe'ye, Erdoğan'a hakaretten yeni dava

HKP lideri Efe'ye, Erdoğan'a hakaretten yeni dava

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yeni dava.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeni dava açıldı.

 HKP lideri Efe, "1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni" başlıklı yazı kaleme almıştı. Konuya ilişkin Efe hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ihbarı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, 10 Mayıs'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 09.45'te hâkim karşısına çıkacak. 

Etiketler Nurullah Ankut Efe hkp dava hakaret recep tayyip erdoğan
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