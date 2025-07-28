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HKP lideri Nurullah Efe’nin genel başkanlığı düşürüldü

HKP lideri Nurullah Efe’nin genel başkanlığı düşürüldü
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Yargıtay, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin kurucu üyeliğini, parti üyeliğini ve genel başkanlığını düşürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirterek, Efe'nin kurucu üyeliğinin, parti üyeliğinin ve yöneticiliğinin sona erdiğini bildirdi.

HKP, 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larıyla Suriye'deki silahlı gruplara gönderilen mühimmatla ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından HKP Lideri Nurullah Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Bu davada 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HKP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirildi. 

 

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Etiketler nurullah efe Halkın Kurtuluş Partisi hkp yargıtay
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