HKP’den Kıdem Tazminatı protestosu

HKP üyeleri Kıdem Tazminatlarının gasp edilmesine karşı Gebze Kent Meydanı’nda pandemi koşullarının dikkate alındığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Eylemde, “Kıdem Tazminatı Hakkımız Gasp Edilemez! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!” yazılı pankart ve “Deprem Öldürmez Bina Öldürür, İnsan Hayatı Parababalarının Kar Hırsından Daha Değerlidir!”, “25 Yaş Altı ve 50 Yaş Üstü İşçilerin İş Güvencesinin Ortadan Kaldırılmasına Hayır!” yazılı dövizler açıldı.

“FELAKETİN SORUMLUSU DEPREM DEĞİL…”

Basın açıklamasın HKP Kocaeli İl Sekreteri Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. Kızıltaş, sözlerine iki günce önce merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını kaybeden vatandaşları anarak başladı ve yaralılara acil şifalar diledi. Kızıltaş, "Yaşanan felaketin sorumlusunun deprem değil, Antika ve Modern Parababaları düzeni olduğunu, özellikle de Ortaçağcı AKP’giller iktidarıdır" dedi.

“HALKI UYUTMAYA, KANDIRMAYA DEVAM”

Açıklamasının devamında Kızıltaş, AK Parti iktidarının halkın tüm değerlerine, tüm kazanımlarına, saldırmaya devam ettiğini, İşçi Sınıfının uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği Kıdem Tazminatını kuşa çevirmenin telaşına ve çabasına girdiğini, üstelik “kıdem tazminatınızı güvenceye alıyoruz, istihdamı arttırıyoruz” diyerek her çıkardıkları yasada olduğu gibi Halkı uyutmaya, kandırmaya devam ettiğini belirtti.

“PANDEMİNİN FATURASI İŞÇİ SINIFIMIZA…”

Kızıltaş, AK Parti iktidarının pandemi sürecini bile fırsata çevirmeye çalıştığını, işçilerin işlerini kaybettiği, işten atıldığı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkının askıya alındığı, yüz binlerce işçinin ücretsiz izne çıkartıldığı, pandeminin faturasının İşçi Sınıfına çıkartılmaya çalışıldığı bu dönemde AKP iktidarı ve Parababalarının işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırdığını söyledi.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN VERGİLER KATLANIYOR”

Kızıltaş, AK Parti iktidarının bu torba yasa ile patronların vergilerini, cezalarını af niteliğinde düzenlemeler ile indirimler yaptığını belirtti. Ancak asgari ücretliden vergileri katlanarak almaya devam ettiklerini ifade etti.

“YOKSUL AİLE ÇOCUKLARI EĞİTİMİN DIŞINA İTİLMEKTEDİR”

Kızıltaş, Pandemi sürecinde halkın yaşadığı bir sorunun da uzaktan eğitim faciası olduğunu söyledi. " büyük yatırımların yapıldığı EBA sistemi çökmekte, interneti, bilgisayarı, tableti olmayan yoksul aile çocukları eğitimin dışına itilmektedir. Zaten AKP iktidarı tarafından gerileştirilip, içi boşaltılan eğitim sistemi, imkânsızlıklar nedeni ile çileye dönmüştür. Ayrıca korona vakaları bu kadar artmışken, okulların altyapısını hazırlamadan okulları açmak, çocuklarımızın ve kamu çalışanlarının sağlığı açısından da doğru değildir" diyerek sözlerini sürdürdü.



“İNSANIMIZ GÖZ GÖRE GÖRE…”

Kızıltaş, Pandemi sürecinde AK Parti iktidarının halkı bilim dışı bir şekilde sürü bağışıklığına götürdüklerini, her gün 70 civarında insanımız göz göre göre bu hastalığa kurban verildiğini ve 129’u sağlık çalışanı olmak üzere, on binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kızıltaş açıklamasında, “AKP iktidarının Parababalarından yana, işçi düşmanı bu uygulamalarına karşı, HKP olarak işçilerin, emekçilerin çıkarları için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kızıltaş sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bilimsel, parasız ve laik eğitim sistemi ile tüm halk çocukları gerçek anlamda eğitimde fırsat eşitliğine ve çağdaş eğitime kavuşacaktır. Kısacası halkımızı insanca bir yaşama kavuşturacağız. “İşsizliği pahalılığı yaratan Parababaları iktidarına karşı halkımızı HKP saflarında mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Açıklama sırasında, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Esnek Çalışmaya Hayır”, “İşsizlik Fonu Yağmalanamaz”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm Demektir” sloganları atıldı.