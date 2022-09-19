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Hocanın Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu: Orada biriken suda şeytan yıkanıyor

Sosyal medyada bir hocanın alafranga tuvalet için söylediği sözler kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya, alafranga tuvalet ile ilgili ilginç ifadeler kullanan hocayı konuşuyor. Kendisine manevi alemde bir mübareğin geldiğini iddia eden hoca, alafranga tuvaletin kullanılmaması gerektiğini, içinde biriken suda şeytanın yıkandığını söyledi.

'ORADA ŞEYTAN YIKANIYOR'
Hoca, sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Şu konuya girmek istiyorum. Çünkü yakın bir zamanda öğrenmiştim. Bana manevi alemde bir mübarek gelip şunu söylemişti, "Alafranga tuvaletleri kullanmayın" demişti. Niye, 'Çünkü orada biriken suda şeytan yıkanıyor' dedi. 'O (şeytan) olduğu için orada, mümkün olduğu kadar kullanılmasın' dedi. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle, yani birinin bacağı kırıktır, başka bir şey vardır onu kullanması gerekiyordur, bu ayrı bir konu. Ama kullanması gerekmiyorsa mümkün olduğu kadar bu tuvaleti kullanmayın. Alafranga tuvaleti kullanmayın."

TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoyla ilgili kullanıcılar tarafından birçok yorum yapıldı.

Etiketler alafranga tuvalet hoca
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