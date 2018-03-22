BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
Kayyum atanan holdingin patronları tutuklandı
Kayyum atanan holdingin patronları tutuklandı
Doğan Holding resmen duyurdu ! Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk...
Doğan Holding resmen duyurdu ! Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk...
''Torba tasarı'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi !
''Torba tasarı'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü
Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !
Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Anadolu Farm kurucusundan flaş açıklama
Anadolu Farm kurucusundan flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Mart 2018 07:38

Holding patronları tutuklandı

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Holding patronları tutuklandı
A+ A-

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, 8 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyum atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.

AA

antalya , kırmızıtaş holding
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM