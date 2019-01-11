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  3. 11 Ocak 2019 17:27

Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı

Hollanda'da mahkeme FETÖ mensubuna "hain" ve terör örgütü üyesi" denmesinin yasal olduğuna karar verdi.

Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı
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Hollanda'da Rotterdam Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubuna "hain" ve "terör örgütü üyesi" denmesinin yasal olduğuna hükmetti.

Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Sabah gazetesinin Rotterdam  Belediye Meclisi ve FETÖ mensubu eski Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Turan  Yazır'a karşı açtığı menfi tespit davasında, gazetenin yaklaşık iki yıl önce  yayınlanan bir haberinde Yazır'la ilgili yazdığı "hain" ve "terör örgütü üyesi"  ifadelerinin yasal olduğu belirtildi.

Kararda, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önemli temel haklar  olduğuna vurgu yapılarak, bir gazetenin toplumun habersiz kalmaması için toplumu  etkileyen konular hakkında eleştirel ve uyarıcı ifadeler kullanabileceği ifade  edildi.

Yazır'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sadece ilham aldığı  savunmasının yetersiz bulunduğu ve FETÖ'ye üye olduğu yönündeki bilgilerin  doğruluğuna ilişkin yeterli delil olduğu vurgulanan kararda, Türkiye'nin en  yüksek yargısının FETÖ'yü terör örgütü olarak nitelendirmesi nedeniyle gazetenin  bu kelimeyi kullanmasında bir sakınca olmadığı da kaydedildi.

Öte yandan mahkeme, söz konusu haberde Yazır'ın dolandırıcı olduğu ve  bazı Türk vatandaşlarının ismini Hollanda polisine verdiği haberinin kaynak  yetersizliğinden dolayı gazetede tekzip yayınlanmasına karar verdi.

Sabah gazetesinin avukatı Ejder Köse, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Avrupa'da ilk defa bir mahkeme FETÖ kelimesinin kullanılmasının  yasal olduğuna hükmetti. Bunu FETÖ ile mücadelede atılan çok önemli bir adım  olarak görüyorum." dedi.

Rotterdam Belediye Meclisi ve eski Rotterdam Belediye Meclis Üyesi  Turan Yazır, Sabah gazetesinin yaklaşık iki yıl önce bir haberinde Yazır'a "hain"  ve "terör örgütü üyesi" dediği gerekçesi ile gazeteye karşı Rotterdam  mahkemesinde dava açmıştı. Mahkeme, 2017 Haziran'da Rotterdam Belediye Meclisi  Yazır'ı haklı bulmuş ve gazete aleyhine karar vermişti. Sabah gazetesi de  Rotterdam Belediye Meclisi ve Yazır'a karşı menfi tespit davası açmıştı.

AA

mahkeme , karar , fetö , hollanda
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