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  3. 07 Nisan 2018 16:53

Hollanda resmen kabul etti ! Türkiye'nin desteklediği ÖSO'ya...

Hollanda'da yönetim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO'ya destek verdiğini gizli notla kabul etti.

Hollanda resmen kabul etti ! Türkiye'nin desteklediği ÖSO'ya...
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Soru önergesine yanıt veren Lahey yönetimi, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye ile birlikte cephede yer alan  güçlere destek verildiğini gizli notla kabul etti.

Hollanda hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de birlikte askeri harekatyürüttüğü Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) para ve malzeme desteği verdiği iddialarını yalanlamadı.

Hollanda'nın Suriye'deki silahlı hükümet karşıtı örgütlere desteği, iktidar ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) milletvekilleri Pieter Omtzigt ve Martijn van Helvert tarafından gündeme getirildi.

Omtzigt ve Helvert; Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdiler.

Hristiyan Demokrat parlamenterler, hükümete Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esadyönetimine karşı savaşan yerel gruplara, Hollanda tarafından para ve teçhizat desteği verilip verilmediği sorusunu yöneltti.

Önergede, Hollanda tarafından desteklenen gruplar arasında TSK ile birlikte Zeytin DalıHarekatı'na katılan ÖSO güçlerinin bulunup bulunmadığı sorusuna da yer verildi.

Hükümetten önergeye verilen yanıtta, Hollanda'nın Suriye'deki muhalif güçlere verdiği destek yalanlanmadı.

Hükümet, yanıt metninde 23 Ocak'ta meclise gönderilen, "Suriye'deki silahlı gruplara destek" başlıklı gizli nota atıfta bulundu.

Milletvekillerinin sorularının yanıtlarının, bu gizli notta bulunduğuna işaret edildi.

Hollanda'da muhalefet partileri, Zeytin Dalı harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanmasını istemiş, Başbakanı Rutte AB ve NATO içinde yeterli desteği elde edemediklerini açıklamıştı.

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