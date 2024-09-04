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Hopa'daki cinayetle ilgili yeni gelişme

Hopa'daki cinayetle ilgili yeni gelişme
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Artvin’de önce taş ocağı ardından turizm alanı olarak ranta açılmak istenen Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemek isteyen halkın üzerine ateş açarak Reşit K.'i öldüren Muhammet U. tutuklandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve iş makinalarını durdurmak isteyen köylülerin üzerine orman ihalesini alan kişi tarafından ateş açıldı.

Olayda köylülerden Reşit K. hayatını kaybetti. Yaralanan Ersan K. ve Gökhan K.'nun tedavisi Hopa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Halkın üzerine ateş açarak Reşit K.'ı öldüren Muhammet U. tutuklandı. Diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler hopa cinayet yeni gelişme
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