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  3. 16 Ekim 2020 07:34

Hoşgeldin sonbahar! Yağışlı hava fena vuracak

Meteorolojiden alınan son verilere göre Türkiye'nin geneli yarın itibariyle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmura teslim olacak.

Hoşgeldin sonbahar! Yağışlı hava fena vuracak
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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